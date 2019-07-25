Коррупция в тульском минздраве: один из фигурантов уголовного дела получил 4 года тюрьмы

Ленинский районный суд 25 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки предпринимателем должностному лицу в минздраве Тульской области.



Суд установил, что в период с 25 апреля по 1 ноября 2018 года осуждённый незаконно перечислял врио директора ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» Сергею Анцибору денежные средства за покровительство при поставках медицинского оборудования в лечебные учреждения региона.

Всего на банковскую карту Анцибора в качестве взятки было перечислено 185 тысяч рублей.

51-летний бизнесмен признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Судом предпринимателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 370 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на срок 1,5 года.

Уголовное дело в отношении Сергея Анцибора сейчас находится в стадии судебного рассмотрения.