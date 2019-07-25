Игорь Тальков-младший: В России всех созидающих людей прессует система

Музыкант Игорь Тальков-младший рассказал, какие проблемы страны его волнуют и почему современный музыкант в России не должен быть вне политики.



«Я, как любой нормальный мужчина, не думаю, что музыкант должен быть вне политики. Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Если человек говорит, что он далёк от политики, значит его не волнует воздух, которым он дышит, вода, которую он пьёт, война, на которую он может вдруг пойти. Значит его не волнует, что с ним сделает государство. Всё, что нас окружает — это политика.

В самой богатой стране на земле люди поставлены в ужасное финансовое положение. Ни у кого просто нет времени: все в кредитах, в ЖКХ... Просто выживают. У нас вымирает миллион человек в год. Это и питание — у нас же нет никаких стандартов. Мы едим ядовитую еду, а всё лучшее прессуют, закрывают. Всех нормальных, здравых, созидающих людей прессует система.

Но нужно идти в политику, идти к рычагам влияния на ситуацию. Если мужчина достаточно развит, чтобы обеспечить жизнедеятельность семьи, у него уже есть очаг, он автоматизировал процесс, то следующий уровень — он думает, что вокруг него происходит. Как нормального человека его не может не волновать, что дальше», — отметил Тальков-младший.

Как рассказал музыкант, он начал получать множество писем от людей со всей страны после поездки на Шиес, где гражданские активисты борются против строительства огромного мусорного полигона.

«Известные музыканты принадлежат к тем или иным кланам, а я всю жизнь в андерграунде, поэтому поехал туда. Я увидел, что на Шиесе люди почти год борются и не сдаются. Я дал там трёхчасовой концерт, осознал, что моя лепта — это капля в океане. Я приехал и уехал, а люди там несут вахту, их бьют, штрафуют. Они находятся под постоянным давлением, но при этом не отступают. Я почувствовал такой дух свободы, какой нигде ещё пока не ощущал. Я считаю, что в Шиесе начинается новая эра России. Конечно, я ожидал, что следом за мной туда поедут музыканты более медийные, например, Кинчев, Лепс. Но, видимо, стоит какой-то негласный запрет.

Шиес был последней каплей, я понял, что правительство абсолютно не наше, оно не заботится о будущем нашей страны. Они позаботились о „золотых парашютах“, если их лафа закончится, все их дети на Западе. Я узнал, что такое экоцид, узнал, что такое замалчивание технологий. В Европе, например, может стоять мусороперерабатывающий завод и рядом с ним школа — он излучает ноль вредных веществ в пространство. После поездки на Шиес мне со всей страны пишут: и отходы ядерные у людей закапывают... Я думаю, что Шиес это пример для всей страны мирной борьбы, попытки диалога с властью в правовом поле. При этом народ соблюдает законы, знает Конституцию, а власть закон не соблюдает», — рассказал Тальков-младший.

Что касается нелюбви его отца Игоря Талькова к коммунистической партии КПСС, которой он посвятил несколько песен, музыкант отметил, что тот критиковал бюрократическую систему, а не идеалы.

«Я не думаю, что он был далёк от идеалов высшего коммунизма. Я имею в виду справедливое общество, в котором всё распределено по нуждам. Потому что людям в принципе нужно только не мешать. Всегда выявляются лидеры, управленцы, работяги. И если людям нормально обеспечивать жизнедеятельность, то каждый сам займётся тем, к чему у него предрасположена душа. Почему все не могут хорошо жить? Могут. Абсолютно могут. И не друг над дружкой, а на своей земле. И особенно хорошо это понимаешь, когда едешь на поезде. Думаешь: сколько у нас земли, сколько всего, что же такое происходит, что люди за квадратный метр всю жизнь ипотеку платят.

Отец находился в определённом информационном окне нашей истории. Это был информационный вакуум. Ему было понятно, что была великая царская Россия, которая обгоняла другие страны. И её обманным способом поработили, захватили власть, превратив в „совок“. Но сегодня я живу в другом времени, мыслю несколько шире. Я также понимаю, что один в поле не воин», — рассказал Тальков-младший.

Тулякам музыкант пожелал «просыпаться» и «спасать свои души».

«Перемены неизбежны. Просыпайтесь, вспоминайте, что мы великий народ, многострадальный, очень доверчивый и очень терпеливый. Европейцы более системные, а мы всё-таки всё-таки более свободные. Хотя везде уже куча камер, но с кем ни встретишься — всем уже „вот так“ это всё. Отторжение произойдёт, мы будем свободными всё равно. Но мы должны сделать это не через гражданскую войну и кровопролития, а грамотно, мирно, юридически и борьбой на своём месте. Становитесь людьми, включайте разум, кем бы вы ни работали, понимайте, откуда ноги растут», — отметил он.

По мнению Талькова-младшего, который сам выдвигается на выборы в Тульскую областную Думу от КПРФ, участие в выборах лучше, чем неучастие.

«Те, кто не приходит на выборы, как раз и способствуют тому, что их голоса размываются. Нужно активно участвовать в судьбе своей страны. Это нормально, ребята. Это всё равно, что ты живёшь в доме и участвуешь в жизнедеятельности дома. Чтобы трубу не прорвало, чтобы свет был, чтобы сухо было и тепло. Это наш общий дом и никто кроме нас в нём порядок не наведёт», — резюмировал музыкант.