Кто «дестабилизирует социальную обстановку» в Туле?

Продолжаем описывать нарушения администрации Тула при проведении Тульской Монстрации в виде детской сказки «Репка». Дедка за репку, бабка за дедку... Всего, как уже говорилось, семь. Итак, «Бабка».



Предыдущее нарушение описано здесь.

Исковое требование:

1 Признать незаконными действия Администрации города Тулы, выразившиеся в следующем:

1.2. пропуске срока отведенного на доведения до сведения организатора мотивированного предложения о переносе места и времени публичного мероприятия.

С исчислением сроков подачи документов всегда была бюрократическая возня. Чтобы качественно унизить гражданских активистов (а ведь именно унижение гражданских активистов, видимо, главная задача Администрации и это моё оценочное суждение), указать зарвавшимся наглецу, на то, что он «просто мешает работать» важным людям, не хухры-мухры, а чиновникам АДМИНИСТРАЦИИ, которые и без его соплей разберутся какие мероприятия, где и когда проводить, показать мощь государства, к которому он должен испытывать исключительно уважение и ничего более, а то его привлекут за явное неуважение в органам осуществляющим власть.

А что может унизить гражданского активиста больше чем ожидание в приемной сановной особы? Поэтому ответ на любой запрос гражданина, выдается ответственным должностным лицом в последний час, последнего дня срока, предусмотренного законодательством, чтобы они, граждане, почувствовали свою никчёмность перед мощью государства.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 «54-ФЗ»

Орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении публичного мероприятия обязан довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия.

Еще раз обратите внимание, «в течении трех дней», а не «исключительно в последний час, последнего дня срока отведенного на ответ».

На что даются три дня? Как раз на то, чтобы проверить, нет ли причин, препятствующих проведению публичного мероприятия. В случае Тульской Монстрации и того ответа, что Администрация города Тулы изволила дать, это было «В связи с ранее поданным в администрацию города уведомлением о проведении публичного мероприятия».

То есть Администрации города Тула требуется три дня, для того, чтобы выяснить не было ли подано другое уведомление на этот адрес???

И эти люди спрашивают, почему в России низкая производительность труда?

Администрация города Тула уже проиграла суд представителям регионального отделения КПРФ, когда бодрые чиновники, отвечающие за взаимодействие с населением, взяли и не уведомили о пропуске срока, хотя срок на самом деле не был пропущен.

Но и отведенного срока, Администрации города Тула оказывается мало, поэтому они дают ответ на один день позже. 18 апреля 2019 года у меня состоялся телефонный разговор с господином Тихомировым И. Б., который уверил меня, что последний день срок 19 апреля 2019 года. Я искренне поздравляю Тихомирова И. Б.

Пленум Верховного суда Российской Федерации даже выпустил по мотивам судов (прошедших в основном по искам сторонников Навального) Постановление, где разъяснил, как должны исчисляться сроки. Специально для тех кто очень умный и у кого буйная фантазия при принятии уведомлений и ответе на них. Просто процитирую Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N28 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»:

Сроки подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, предусмотренные частью 1 статьи 7 Закона о публичных мероприятиях и исчисляемые в календарных днях, не включают дни направления уведомления и проведения публичных мероприятий. Соответственно, уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть получено органом публичной власти не ранее дня, после которого остается 15 дней до дня, в который планируется проведение публичного мероприятия, и не позднее дня, после которого остается 10 дней до дня, в который планируется проведение публичного мероприятия.

Вот именно с этим положением, когда процессуальные сроки исчисляются в соответствии с ч. 3 ст. 107 ГПК РФ, Администрация города Тула путает сроки на предоставление обоснованного предложения. День подачи уведомления, в отличии от сроков по принятию, включен в срок ответа. То есть, если уведомление было подано 16 апреля 2019 года, ответ на него должен быть подан до 18 апреля 2019 год (16, 17, 18) в «54-ФЗ», указано:

в течение трех дней со дня получения уведомления.

Не «со следующего дня, после получения уведомления», а «со дня получения уведомления».

А вот дальше правовые последствия такого откровенного разгильдяйства и непрофессионализма должностных лиц описаны в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N28 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»:

Если в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия органом публичной власти не доведено до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия или предложение об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям Закона о публичных мероприятиях, публичное мероприятие может расцениваться как согласованное, в том числе при возникновении вопроса о привлечении лица к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности, за исключением случая, когда организатор публичного мероприятия уклоняется от получения соответствующего предложения.

Каким образом, организатор должен был действовать 18 апреля 2019 года в 18 часов 01 минуту? Рабочий день в Администрации города Тулы закончен, звонков нет, обоснованных предложений нет, мероприятие согласовано в месте, которое указано в уведомлении, а именно на Казанской набережной. Организатор, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 5 «54-ФЗ» начинает

проводить предварительную агитацию в поддержку целей публичного мероприятия через средства массовой информации, путем распространения листовок, изготовления плакатов, транспарантов, лозунгов и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Участник публичного мероприятия радостные идут со своими абсурдными плакатами к месту сбора, обозначенному в регламенте мероприятия, и тут ба-бах!!! Как в песне группы ДДТ «Родина»

Черные фары у соседних ворот,

Люди наручники, порванный рот...

А дальше полицейские чины рассуждают о том, что «был выявлен Власов А. В., который использовал «протестный потенциал для дестабилизации социальной обстановки».

Так кто «дестабилизирует социальную обстановку»? Тот кто дает с опозданием ответы или тот кто действует в соотвествии с законом, и не было ли в действиях Администрации города Тула провокации для того, чтобы устроить показательное «витилово»?

Администрация города Тула всегда отдает свои «хотелки» на день позже просто провоцируя беспорядки на улицах города и не выполняя приписанных законом действий. Может Губернатор Тульской области, который отдает грозные распоряжения о борьбе с экстремизмом, обратит внимание на тех, кто своими непрофессиональными действиями провоцирует «дестабилизацию социальной обстановки»?

Коротко:

В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 12 «54-ФЗ» Орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении публичного мероприятия обязан довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия.

Администрация города Тула дала ответ позже установленного законом срока, а именно 19 апреля 2019 года, что нарушило мои права как организатора. Фактически публичное мероприятие в форме шествия и митинга было согласовано в указанном, в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 «54-ФЗ». В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N28 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»

Если в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия органом публичной власти не доведено до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия или предложение об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям Закона о публичных мероприятиях, публичное мероприятие может расцениваться как согласованное, в том числе при возникновении вопроса о привлечении лица к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности, за исключением случая, когда организатор публичного мероприятия уклоняется от получения соответствующего предложения.

Тот факт, что Администрация города Тулы направила свои предложения позже установленного срока, могло спровоцировать незаконное применение силы в отношении участков публичного мероприятия со стороны полиции, что привело бы к срыву самой публичной акции и не способствовало достижению целей, для достижения которых данная акция проводилась. Разрешение вопроса о проведении мероприятия в судебном порядке, в связи со сложившейся в Тульской области судебной практике, помешало бы Организатору в реализации его права на предварительную агитацию мероприятия, которое закреплено в п. 2 ч. 3 ст. 5 «54-ФЗ», что также не способствовало реализации целей публичного мероприятия.

Алексей Власов, правозащитное сообщество «Чёрный Плащ»