Почему тульские коммунисты не критикуют Дюмина?

В федеральных СМИ блокируют негативные новости о Тульской области, заметила русская служба BBC.



Так, «Коммерсантъ», «Московский комсомолец» и Общественное телевидение России удалили со своих сайтов заметки о конфискации газеты «Тульская правда» и давлении на местных коммунистов.

«Коммерсант» удалил заметку «Тульским депутатам не нужен протестующий вице-спикер», в которой рассказывалось, что депутаты от «Единой России» отправили в отставку с должности заместителя председателя Тульской областной Думы коммуниста Алексея Лебедева. Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заверил, что «впервые слышит об этой ситуации». По его словам, заметку писал отдел политики, в мае уволившийся в полном составе.

«МК» удалил репортаж о конфискации тиража газеты «Тульская правда». Главный редактор «МК» Павел Гусев сказал, что «у нас сотни материалов идут из регионов, какие-то прибавляются, какие-то удаляются».

С сайта ОТР удалили новость и сюжет, посвящённые конфискации тиража «Тульской правды». Руководитель отдела по связям с общественностью ОТР Евгений Кузин назвал это «естественным обновлением» сайта.

BBC объясняет удаления заметок так: «Власти следят, чтобы в федеральных СМИ появлялось как можно меньше негативных новостей о Тульской области».

Сейчас «Тульскую правду» печатают с помощью «спецопераций» в Нижегородской области. Водители переписываются в секретных чатах Telegram и на новых сим-картах, перекрывают дороги, чтобы грузовик с тиражом «мог оторваться от возможного преследования», перебрасывают газеты в лесу на новые машины с заклеенными номерами.

При этом «Тульская правда» и региональный обком КПРФ не подвергают критике губернатора Алексея Дюмина, ограничиваясь только членами правительства и депутатами.

«Как и в Госдуме, „системная оппозиция“ обрушивается на чиновников правительства, депутатов от правящей партии, но старается не трогать первое лицо. В случае Тулы — губернатора и бывшего охранника президента Владимира Путина Алексея Дюмина. „Тульская правда“ из номера в номер призывает отправить в отставку главу правительства области Валерия Шерина, критикует спикера областной думы Сергея Харитонова и руководителя фракции „Единой России“ Николая Воробьёва, министра внутренней политики регионального правительства Антона Агеева, но ни одного упоминания имени губернатора Дюмина в последних номерах опальной газеты найти не удаётся», — отмечает BBC.

На прямой вопрос, почему коммунисты никак не критикуют главу региона, Алексей Лебедев отвечает: «Я считаю, что все эти действия делались где-то за спиной губернатора, это делало региональное правительство, а губернатор занимается федеральной повесткой».

«Он заводит инвестиции в регион, сделал прекрасную набережную для туляков, в кратчайшие сроки было построено Суворовское военное училище. Вот эти полезные и добрые дела, которые делает губернатор, но внутренней политикой и мусорными тарифами занимается региональное правительство, оно за его спиной устанавливает высокие тарифы, тем самым подставляя губернатора», — считает Лебедев.

Его старший брат, депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев также не склонен критиковать губернатора и говорит, что тот просто не вникает глубоко в политические интриги области.

«Когда его только назначили, была возможность объяснять ему суть каких-то проблем, но после 2018 года систему так выстроили, что теперь ему либо докладывают, либо его благодарят», — говорит депутат.

Лебедевы предполагает, что давление на «Тульскую правду» может быть связано с позицией чиновников, которые занимаются внутренней политикой региона: сенатор Дмитрий Савельев, министр внутренней политики Антон Агеев, председатель правительства Валерий Шерин.

Сенатор Дмитрий Савельев и начальник управления пресс-службы аппарата правительства Тульской области Ольга Кирюнина не ответили на письма BBC с просьбой прокомментировать эти претензии.