«Умный» город без карты памяти

Несколько дней назад состоялся брифинг, посвящённый реализации в Новомосковске пилотного проекта «Умный» город.



Подробно об этом проекте мы, конечно, узнаём из городских СМИ.

Но наш небольшой городок и до реализации таких проектов на протяжении своей истории всегда был, говоря по-современному, продвинутым и умным городом.

Это заслуженный негласный титул не зависел от количества камер на дорогах, наличия сотовых операторов и количества подготовленных специалистов для их обслуживания. Эту славу и высокий уровень развития город завоёвывал благодаря своим людям – жителям города, тем кто здесь строил, творил, прославлял и защищал его.

Уже с 1930 года, с самого начала строительства энергохимкомбината и города, сюда приезжали (в основном заработать хорошие деньги) с окрестных деревень, районов, городов и областей не только простые работяги – землекопы, грабари, конюхи, разнорабочие, навалоотбойщики, но и лучшие инженеры, управленцы, кооператоры, врачи, учителя, артисты. Даже физкультурные работники и работники культуры, которых сюда направляли, были выпускниками лучших вузов Москвы.

На строительстве находилось много иностранных специалистов из Германии, Италии, которые занимались установкой самого современного, дорогостоящего импортного оборудования. Для них в городской газете «Подмосковный гигант» даже выпускалась специальная страница на иностранном языке.

Эти образованные умные люди обзаводились здесь семьями, у них рождались дети, и уже с середины 1930-х годов невидимая планка развития города и в жизни, и в труде была поднята на очень большую высоту. Это касалось строительства жилых зданий, соцобъектов, объектов культуры, спорта и т. д. (например, в 1936 году в строящемся городе было оборудовано несколько теннисных кортов для игры в большой теннис).

Конечно, особенно в первые годы строительства, кругом было бездорожье, грязь, антисанитария, мухи и вши, но с этими и многими другими трудностями велась непрерывная, постоянная борьба. Город развивался.

К началу войны были построены здания, которые и сегодня являются символами и лицом города (нетрудно представить каким мог быть его облик, если бы не война).

В послевоенное время в шахтёрском городе Сталиногорске – столице Мосбасса, а затем и в Новомосковске – городе большой химии, был создан огромный строительный комплекс. В который входили строительные и строительно-монтажные управления, строительные тресты, заводы, конструкторские и проектные институты и т. д. Десятки тысяч горожан трудились в строительстве. В это время построены известные улицы, целые микрорайоны, заново созданы многие предприятия.

Не отставал город и в развитии здравоохранения, образования, культуры, спорта и т. д. Вот только несколько фактов культурной жизни города – в довоенное время еженедельно проходили выступления лучших творческих коллективов и исполнителей страны. Вечера балета солистов Московского государственного балета, солистов государственной оперы, концерты с участием солистов государственного академического Большого театра СССР.

В последующие годы в городе с концертами и творческими вечерами на пике своей популярности бывали самые известные артисты и творческие коллективы: Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина, Владимир Коренев, Марина Ладынина, Александр Абдулов, Олег Янковский, Ян Френкель и ещё многие народные артисты.

Не у всех областных центров были автоматическая телефонная станция, городской театр, музыкальная школа и училище, детские спортивные школы по лёгкой атлетике, гимнастике, конькобежному спорту, спортиграм и многое другое, к чему мы привыкли и хорошо знаем. Даже газ пришёл в наш город в числе первых, всего через несколько лет после газификации Москвы.

Совершенно невозможно перечислить всех заслуженных людей города, тех кто создавал и берег этот умный город:

Мужичков А.И. – управляющий треста «Новомосковскхимстрой»

Барский И.П. — Заслуженный врач РСФСР

Паншин Г.И. – педагог

Качалин В.М – Заслуженный артист РСФСР

Дорин С.М. – бригадир монтажников

Пичужкин В. – художник

Стародубцев В.А. – председатель колхоза им.Ленина

Семёнова Н.Г. – аппаратчица Новомосковского объединения «Азот»

Дадон В.Д. – управляющий Новомосковским трестом «Домостроения»

Филин И.И – марафонец, участник летних Олимпийских игр в Мельбурне

Сазонов А. – Заслуженный работник культуры

Куница В.Д. – хирург, Заслуженный врач РСФСР

Бондаренко А.С. – журналист

Семёнова К. – гимнастка, участница летних Олимпийских игр в г.Пекине

Зелинский Б.Л. – педагог

Наумкин В.А. –Заслуженный художник России

и ещё многие, очень многие наши земляки.





А сегодня кто сможет назвать имена современных строителей, химиков, ученых, заслуженных врачей, учителей?

Зато нашему «умному» городу хорошо знакомы слова: бродячие собаки, мусор, закладки, убитые дороги во дворах.

Можно только верить, что наш город будет «умным», но умным без кавычек и с нестираемой картой памяти.

Алексей Малашкин