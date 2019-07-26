Кандидат с криминальным бэкграундом выбыл из предвыборной гонки в Тульскую облдуму

Бывший депутат и чиновник Сергей Карпов утратил статус выдвинутого кандидата на выборы в Тульскую областную Думу.



Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Сергей Карпов выдвигался в облдуму как самовыдвиженец по 12-му округу. Также он подавал документы на участие в выборах в Тульскую городскую Думу. Здесь он пока числится как незарегистрированный кандидат.

Сергей Карпов ранее возглавлял управление транспорта, связи и дорожного хозяйства Тулы, был депутатом Тульской городской Думы 4-го созыва от ЛДПР и возглавлял фракцию, в 2013 году избрался в Смоленскую Думу. В 2000-х годах Сергей Карпов был фигурантом уголовного дела и даже объявлялся в федеральный розыск.

Ещё одному самовыдвиженцу в облдуму Михаилу Казакову отказали в регистрации. В 2011 году Казакова задержали за вождение в нетрезвом виде. Убегая от сотрудников ДПС, Казаков на автомобиле въехал в ворота Белоусовского парка. Сопротивлявшегося депутата в наручниках доставили в отделение, после чего арестовали на 15 суток. Затем Казакова исключили из партии «Единая Россия», а вскоре он покинул облдуму по собственному желанию.