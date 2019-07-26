В Ясногорске саботируют газовое поручение президента?

31 июля в правительстве Тульской области на заседании общественного совета при министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления поставят вопрос о неисполнении в Ясногорске поручения президента РФ Владимира Путина.



В соответствии с поручением президента от 20.01.2014 №Пр-94 и протоколом совещания, состоявшегося в ПАО «Газпром» 6 февраля 2014 года по вопросу развития газотранспортной системы Тульской области, газораспределительная станция Ясногорска была включена в перечень приоритетных объектов транспорта газа, подлежащих реконструкции.

Однако это поручение не исполняется уже более пяти лет.

«Известно, что ГРС Ясногорск в зимний период давно работает при пиковых нагрузках. Подключение новых пользователей газа невозможно. Из-за этой проблемы страдает жилищное строительство, промышленное и сельскохозяйственное производство в Ясногорском районе. На мой взгляд, в этом есть признаки волокиты и бездействия региональных чиновников и очень похоже на саботирование поручений президента РФ», — отметил член общественного совета Владислав Плотников.