Туляки в обращении к Путину требуют закрыть полигон в Дубне и привлечь к ответственности чиновников, допустивших экологическое бедствие

Инициативная группа жителей Тульской области написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором требует закрыть полигон ТКО в Дубенском районе.



24 июля в приёмной президента в Туле должен был пройти приём начальника управления Росприроднадзора Инны Заботиной, которая выдавала лицензию на открытие полигона, обустроенного на месте выработанного карьера.

Но оказалось, что у Заботиной неожиданно возник отпуск, а вместо неё приём провёл заместитель Николай Староверов.

Позиция Росприроднадзора по данному полигону пока неясна. Но жалоб написано уже множество.

Помимо того, что полигон работает с нарушениями (что было доказано прокурорской проверкой), туда свозят на утилизацию мусор из Московской области, однако ни губернатор, ни правительство Тульской области, ни областная прокуратура этот мусор пока не замечают.

Вместо хозяев полигона штрафы получают только активисты — и то незаконно: в суде удалось доказать неправомерность наказаний в отношении общественников, обсуждавших возможность организации схода жителей против работы полигона.

Сейчас туляки намерены обращаться во все возможные инстанции и добиваться закрытия полигона, а также санкций для должностных лиц, допустивших его функционирование.







