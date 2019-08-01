Туляки будут напрямую получать страховые выплаты

Девять новых регионов вошли в число участников проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты».



В их числе Тульская, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская области и Забайкальский край.

С 1 июля 2019 года пособия в этих регионах назначаются и выплачиваются напрямую. ФСС получает от организации необходимые документы, а затем выплачивает пособие непосредственно застрахованному лицу. Размер и принцип расчёта пособий при этом не меняются.

При таком порядке страховые выплаты не зависят от финансового состояния компании: пособия рассчитываются и перечисляются не бухгалтерией страхователя, а отделением ФСС. Это гарантирует, что сотрудники своевременно получат пособия, полагающиеся им по закону, в полном объёме. Работодатель, в свою очередь, освобождается от необходимости изымать средства на выплату пособий из оборота.

Кроме того, работодателям больше не потребуется уменьшать взносы на сумму расходов— они будут выплачиваться в ФСС в полном объёме.

Проект ФСС реализуется с 2011 года. За это время к нему подключились 59 регионов.