В России запретили передавать коллекторам долги за ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги. Он вступил в силу 26 июля.



Передача коллекторам задолженности по оплате услуг ЖКХ приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Нововведение предусматривает, что теперь долги за услуги ЖКХ можно будет передавать только профессиональным участникам рынка — управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, новый закон устанавливает, что граждане не несут ответственности по обязательствам других владельцев квартир в доме. Это исключает возможность погашения долгов за счёт соседей.