Путин подписал закон о социальном предпринимательстве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит в России понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также определяет правовое регулирование отношений в сфере социального предпринимательства.



В законе социальное предпринимательство выделяется как отдельная приоритетная область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, определяются понятие «социальное предприятие», специальные формы и виды поддержки социальных предприятий.

В основе выделения критериев социального предпринимательства лежит подход, где целевая группа (социально уязвимые категории граждан) находится на разных этапах в цепочке создания стоимости продукта: производители, работники, получатели конечного продукта.

Документ определяет критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, специальные формы и виды их поддержки. К социальным предприятиям будут отнесены субъекты МСП, если они обеспечивают занятость отдельных категорий граждан (инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста). Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

Аналогичный критерий используется в законе «О социальной защите инвалидов в РФ» для определения категории общественных объединений инвалидов и организаций, которым органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать специальные виды поддержки.

Субъект МСП будет считаться социальным предприятием, если он обеспечивает доступ производимых социально уязвимыми группами граждан товаров (работ, услуг) к рынку сбыта или производит товары, работы, услуги, ориентированные на социально уязвимые группы граждан в целях преодоления, замещения или компенсации ограничений жизнедеятельности.