В КМЗ опровергли слияние с Саткинским чугунным заводом

Косогорский металлургический завод опроверг информацию о сделке по объединению с Саткинским чугуноплавильным заводом.



23 июля несколько российских СМИ сообщили, что два крупнейших производителя ферромарганца в России планируют объединение, что следует из ходатайства, поданного в ФАС со стороны СЧПЗ.

«Действительно, такое ходатайство подано в ФАС. Однако на данный момент ничто не указывает на то, что сделка по слиянию указанных компаний состоится в ближайшее время или когда-либо вообще.

Соответствующие переговоры велись между представителями двух компаний, но к какому-либо результату в изначально запланированные сроки они не привели.

Таким образом, угрозы появления на российском рынке монополиста, производящего ферромарганец, в обозримой перспективе не существует», — сообщила администрация КМЗ на сайте предприятия.