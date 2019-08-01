В России усилили ответственность за нарушение техосмотра машин

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которые усиливают уголовную и административную ответственность за нарушения при техосмотре.



Документом также устанавливается ответственность за оформление поддельной диагностической карты без реального прохождения технического осмотра транспортного средства и введение недостоверных сведений в единую автоматизированную информационную систему.

Так, за оформление фальшивой карты без техосмотра предусматривается штраф для граждан в размере 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200-300 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены и за передачу в единую автоматизированную информационную систему ложных данных о прохождении техосмотра.

При этом проведение техосмотра специалистами без соответствующей аккредитации повлечёт за собой штраф для должностных лиц в размере 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100-300 тыс. рублей.

Ранее правительство объясняло необходимость ужесточения наказания за нарушения при техосмотре широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.