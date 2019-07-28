В Тульской области старшего опера полиции будут судить за подброс наркотиков

В Тульской области бывшего старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска из Арсеньевского района будут судить за превышение должностных полномочий, приобретение, перевозку и хранение наркотических средств.



38-летний экс-полицейский обвиняется по ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 228 УК РФ

Следствие установило, что летом 2018 года, чтобы искусственно повысить показатели раскрываемости преступлений на территории Арсеньевского района он подсунул мужчине свёрток с наркотическим средством, после чего досмотрел его и изъял наркотики. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в значительном размере.

Сейчас обвиняемый полицейский находится под домашним арестом, уголовное дело направлено в Одоевский районный суд.