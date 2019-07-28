«Тулавтодор» заставят отремонтировать дорогу в Кимовском районе

Узловская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании «Тулавтодора» отремонтировать участок дороги рядом с населённым пунктом Полунино в Кимовском районе.



В ходе проверки было выявлено сплошное разрушение дорожного покрытия проезжей части и обочины. По результатам проверки в адрес гендиректора «Тулавтодора» внесли представление, которое он рассмотрел, но нарушения не были устранены.

В связи с этим прокуратурой района в Кимовский городской суд направлено исковое заявление об обязании «Тулаавтодора» провести работы по ремонту дорожного покрытия, которое судом рассмотрено и удовлетворено в полном объёме.