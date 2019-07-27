Как в Туле системно нарушают конституционные права граждан на свободу собраний

Организатор Тульской Монстрации, правозащитник Алексей Власов подал иск к администрации Тулы о признании незаконными действий чиновников в процедуре согласования мероприятия.



В своём сообществе «Чёрный Плащ» на примере сказки «Репка» он описывает факты, которые, по его мнению, являются нарушениями законодательства.

Часть 1. Дедка: Вытянуть репку: администрация Тулы и семь «смертных грехов»

Часть 2. Бабка: Кто «дестабилизирует социальную обстановку» в Туле?

Наступила очередь Внучки.

Признать незаконными действия Администрации города Тулы, выразившиеся в следующем:

1.3 В нарушении порядка приёма уведомления о проведении публичного мероприятия, выразившимся в предварительном принятии уведомления по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 17, а не непосредственно через канцелярию Администрации города Тулы.

Почему я пишу исковые требования? Потому что в соответствии с ч. 1 ст. 178 КАС РФ суд принимает решение по заявленным административным истцом требованиям.

Весёлые названия нарушениям я придумываю исключительно из-за того, что Монстрация всё-таки веселое мероприятие, смех сквозь слёзы, но всё-таки смех.

Идейный вдохновитель Монстрация Артём Лоскутов в своем интервью «Новой газете» говорил:

«...кажется, что Монстрация — просто шествие с юмористическими плакатами. Меня все время подмывает сказать им, что вообще-то плакаты не шутливые, мы не КВН, все серьезно. Шутки кончились, ребята, сколько можно шутить. Прошлогодний плакат «Севернее Кореи» — это что, шутка? А лозунг «Ад — наш»? А «Вперед, в темное прошлое»? В этом нет ничего смешного. Ты пытаешься выразить ощущение ужаса от того, что происходит со страной, пытаешься его пережить».

Каждое из нарушений — системное. Это не просто «ошибка» чиновника в конкретной ситуации, это системная политика, которая направлена на нарушение конституционных прав граждан. Поэтому мероприятие-то несерьёзное, а нарушения серьёзные. И иск вполне себе серьёзный.

В муниципальном образовании город Тула сложилась порочная практика, связанная с тем, что уведомления о проведении публичных мероприятий принимает не канцелярия Администрации города Тула, а Управление по местному самоуправлению и молодёжной политике, при этом ответы о безусловном переносе мероприятий подписывает руководитель аппарата администрации города Тула Н. Н. Хамешина.

Что не так?

В соответствии с ч. 2 ст. 12 «54-ФЗ»

Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления регламентируется соответствующим законом субъекта Российской Федерации.

И такой закон есть. Это Закон Тульской области от 13 июля 2005 г. N598-ЗТО «О порядке подачи уведомления о проведении публичных мероприятий в Тульской области» (далее «598-ЗТО»).

Закон небольшой, состоит из двух статей. Так что процитирую его полностью.

Статья 1

Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в двух экземплярах в администрацию муниципального образования, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия. Один экземпляр уведомления с отметкой о дате и времени его получения с указанием должности, фамилии, инициалов уполномоченного лица, зарегистрировавшего уведомление, и с его подписью возвращается организатору публичной акции не позднее рабочего дня, следующего за днём получения уведомления.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Всё. Ничего о том, что уведомления принимает Управление по местному самоуправлению и молодежной политике там не сказано, Это означает, что уведомления подаются в общем порядке, как и обращения граждан, в администрацию города Тула.

Подачу обращений граждан регламентирует Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 N59-ФЗ (далее «59-ФЗ»).

Например, то, что уведомления могут подаваться и в форме электронного документа соответствии с требованиям ч. 3 ст. 9 «59-ФЗ».

Также в соответствии со ст. 33 Конституции РФ Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Обратите внимание, лично.

Для того, чтобы реализовать свое конституционное право на обращение лично, ст. 13 «59-ФЗ», где есть ч. 1: личный приём граждан в государственных органах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма днях и часах доводится до сведения граждан.

Именно для реализации права граждан, закреплённого в ст. 33 Конституции РФ, и работает приёмная в Администрации города Тула, где указано время приёма.

Как происходит подача уведомления по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 17?

Надо позвонить, узнать на месте ли работник, который соизволит принять у вас уведомление, а ещё его может не быть на месте и после 14:00 они не принимают, а по понедельникам у них совещание в 9:00. Всё это не что иное как воспрепятствование проведению публичных мероприятий.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, цели одной рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод (постановления от 15 января 1998 года N2-П и от 18 февраля 2000 года N3-П).

Администрация города Тула ограничивает права граждан, обосновывая это «рациональной организацией деятельности органов власти», что уже неоднократно признавалось неконституционной деятельностью.

Позиция Конституционного суда понятна. Есть две основополагающие статьи Конституции.

Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Статья 18

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

То есть Администрация должна в лепёшку расшибиться, но обеспечить соблюдение прав граждан. Не гражданин существует для Администрации, а Администрация для гражданина.

А вот те, кто рассуждает по другому, ведут антиконституционную деятельность. Можно сказать подрывают основы конституционного строя. Так что поосторожней в комментариях о том, что «автор губу раскатал».

Коротко.

Устоявшийся порядок подачи уведомлений в муниципальном образовании горла Тула, нарушает нормы законодательства Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 12 «54-ФЗ»

Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления регламентируется соответствующим законом субъекта Российской Федерации.

В Тульской области порядок подачи уведомлений регламентируется ч. 1 «598-ЗТО», где указано:

Уведомление о проведении публичного мероприятия подаётся его организатором в письменной форме в двух экземплярах в администрацию муниципального образования, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия. Один экземпляр уведомления с отметкой о дате и времени его получения с указанием должности, фамилии, инициалов уполномоченного лица, зарегистрировавшего уведомление, и с его подписью возвращается организатору публичной акции не позднее рабочего дня, следующего за днём получения уведомления.

В «598-ЗТО» не указано структурное подразделение «Управление по местному самоуправлению и молодёжной политике» в качестве органа, принимающего уведомления. Таким образом, подача уведомлений должна осуществляться в соответствии с требованиями «59-ФЗ» в общем порядке, предусмотренном регламентом Администрации города Тула. Уведомления должны приниматься в соответствии с ч. 1 ст. 13 «59-ФЗ» в чётко указанное время, а также в соответствии с ч. 2 ст. 9 «59-ФЗ» должны приниматься в форме электронного документа. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, цели одной рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод (постановления от 15 января 1998 года N2-П и от 18 февраля 2000 года N3-П).

Фактически в Администрации города Тулы установлено ограничение прав и свобод граждан исключительно из целей «рациональной организации деятельности органов власти»

Подача уведомлений не по юридическому адресу Администрации города Тулы (проспект Ленина д. 2) ограничивает мои права, так как я фактически не могу зафиксировать своё время прихода в связи с тем, что пропускной режим в по адресу г. Тула, ул. Советская, д. 17 не соответствует пропускному режиму по адресу проспект Ленина д. 2, который является официальным адресом Администрации города Тула.

Алексей Власов, правозащитное сообщество «Чёрный Плащ»