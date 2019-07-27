Мэра Алексина поймали на парковке для инвалидов (видео)

Глава МО Алексин Эдуард Эксаренко поставил свой элитный внедорожник на парковочное место, предназначенное для инвалидов.



Мэра засекли местные активисты, видеозапись разместил на своём ютуб-канале Алексей Шитиков.

«Парадокс в том, что сегодня выходной и на всей парковке возле администрации практически не было автомобилей, то есть свободных место было очень много. Неприятно, что человек, который возглавляет нашу Думу и является законотоворцем, сам не соблюдает законы», — отметил общественник.

В оправдание Эксаренко можно сказать то, что он не стал хамить и после замечания перепарковал свой автомобиль.

Эдуард Эксаренко помимо мэрской функции ранее исполнял обязанности директора алексинского водоканала, однако после скандала со сбросом предприятия отходов в реку Мышега покинул пост.