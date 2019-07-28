Туляку забраковали подписи на выборах в гордуму, «Голос» считает это нарушением конвенции о защите прав человека

Тульское региональное отделение общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало заявление в связи с возможным отказом в регистрации кандидатом в депутаты Тульской городской Думы Илье Толмачёву.



На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Толмачёв, выдвигающийся от партии «Яблоко», разместил сообщение о получении им протокола рабочей группы по приёму и проверке подписных листов при территориальной избирательной комиссии Пролетарского района Тулы.

На официальном сайте территориальной избирательной комиссии Пролетарского района информация о том, что было вынесено постановление об отказе в регистрации Толмачёва, отсутствует.

В соответствии с протоколом проверки от 26 июля 2019 года рабочей группой проведена проверка подписных листов, недействительными признаны 13 (тринадцать) подписей из 114 собранных кандидатов в депутаты: три)подписи признаны недействительными на основании пп «в» п. 6.4. ст. 38 67-ФЗ, девять подписей — на основании пп. «е» п. 6.4 ст. 38 67-ФЗ.

Тульский «Голос» заявил, что проверка подписей была проведена не в соответствии с утверждённой процедурой, в связи с этим призвал избирательную комиссию отказаться от нарушений прав кандидада.

«При проверки подписей частное мнение специалиста-графолога, входящего в рабочую группу, не может является основанием для признания подписи недействительной и как следствие основанием для отказа регистрации кандидатом на выборах депутатов Тульской городской Думы шестого созыва. Основанием могут быть исключительно результаты графологической экспертизы, выполненной по методике специалистом-графологом. Кроме всего прочего, непременным условием для проведения такого рода экспертизы является наличие образца исследуемого почерка. Откуда у „специалиста-графолога“ взялся образец почерка тех граждан, по которым было сделано заявление, что якобы „дата внесения подписи проставлена избирателем не собственноручно“?

У движения отсутствуют сведения, что граждане, чьи подписи были признаны недействительными, были приглашены в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района Тулы для дачи образцов подписей и у комиссии есть письменные согласия граждан на обработку принадлежащих им биометрических данных.

Иной способ получения образца почерка исключён положениями ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ „О персональных данных“.

Обжалование подобного рода решений в вышестоящую комиссию просто не имеет смысла, такие нарушения надо обжаловать исключительно в суд. Основанием для решения комиссии являются, оценочные суждения, домыслы, не основанные на фактах.

В соответствии с ч. 3. ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“, заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе. На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по месту работы.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 КАС РФ, обязанность доказывания законности оспариваемых решений органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, возлагается на соответствующие орган, организацию и должностное лицо.

В соответствии с ч. 1 ст. 59 КАС РФ, экспертом является лицо, которое обладает специальными знаниями и которому в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, поручено провести экспертизу и дать заключение по вопросам, поставленным перед ним и требующим специальных знаний, в целях выяснения обстоятельств по конкретному административному делу.

Поэтому для доказательства своей позиции территориальной избирательной комиссии необходимо предоставить 9 экспертных заключений графолога, по каждой признанной недействительной подписи, соответствующих требованиям допустимости при представлении доказательств.

Что касается якобы недостоверных данных, то свидетельские показания в суде, в соответствии с ч. 2 ст. 59 КАС, являются исчерпывающими, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 160 КАС РФ „Перед допросом свидетеля его личность устанавливает председательствующий в судебном заседании“, где данные свидетеля, удостоверяются председательствующим по документу, удостоверяющему личность.

Отказ в регистрации по основаниям, приведённым в протоколе рабочей группой по приёму и проверке подписных листов, являются свидетельством нарушения статьи 3 протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.) ETS №009.

Статья 3 Право на свободные выборы: Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти.

Условия, при которых происходит регистрация кандидатов, не обеспечивают свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти муниципального образования город Тула.

Региональное отделение межрегионального общественного движения в защиту прав избирателей „Голос“ в Тульской области призывает территориальную избирательную комиссию Пролетарского района г. Тулы зарегистрировать кандидатом в депутаты Толмачёва Илью Вячеславовича и отказаться от нарушений международных договоренностей.

В случае иного исхода дела открывается возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с нарушениями прав кандидата, предусмотренных ст. 3 Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.) ETS N 009», — говорится в заявлении «Голоса».