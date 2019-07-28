Марьясова оказалась одной из виновниц скандала на выборах в Мосгордуму

В Москве продолжается политический кризис, спровоцированный тем, что на выборы в городскую думу не допустили известных независимых кандидатов.



Традиционный сценарий кампании — когда мэрия Москвы подбирает лояльных претендентов и с административным ресурсом проводит их в думу — уже порушен. В поддержку оппозиции на улицы вышли горожане, Следственный комитет завёл дело о давлении на избиркомы, начались допросы и обыски кандидатов — а впереди очередная несанкционированная акция.

Спецкор «Медузы» Андрей Перцев выяснил, кто решил не пускать оппозицию на выборы, — и нашел тех, кто способствовал возникновению этого кризиса. Одной из них оказалась бывший замгубернатора Тульской области Владимира Груздева по внутренней политике и вопросам безопасности Юлия Марьясова.

Выборы 2019 года в Мосгордуму проходят в нервозной для власти обстановке. На фоне падения рейтингов после повышения пенсионного возраста, многочисленных «токсичных» заявлений чиновников и постепенного исчерпания ресурса внешнеполитической повестки при усилении санкций «Единая Россия» решила двигать своих кандидатов инкогнито, без упоминания бренда — самовыдвиженцами.

Как отмечало ранее издание Daily Storm, курированием выборов в Мосгордуму в мэрии занимается замглавы Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Юлия Марьясова под чутким руководством главы аппарата Собянина Натальи Сергуниной.

За сопровождение провластных кандидатов отвечает команда политтехнологов, в частности, из компании «ИМА-Консалтинг». Эту же компанию, принадлежащую бизнесмену Андрею Гнатюку и политтехнологу Вартану Саркисову, называют и подрядчиком на выборах в Санкт-Петербурге — она занимается визуальной составляющей избирательной кампании врио губернатора Александра Беглова.

Несколько источников «Медузы», близких к мэрии, заверяют, что оперативным управлением нынешней избирательной кампанией кандидатов, лояльных городской власти, занимается Ирина Щербина. Собеседники «Медузы» называют её человеком «близким Сергуниной и департаменту торговли» — и вспоминают, что Щербина выступала как подрядчик в проведении праздников по заказу мэрии.

Главным политтехнологом думской кампании также назывался Андрей Максимов. Несколько опрошенных «Медузой» политтехнологов среднего звена, участвующих в выборах, тоже именно его считают «реальным руководителем кампании».

«Щербина и Крапивин — это как бы внешний контур штаба. Главный ресурс Щербины, которым она распоряжается, — доступ к Наталье Сергуниной. Сергунина сама не предлагает решения — она только одобряет. Ирина Щербина — неформальная глава штаба, ее слово идет за словом вице-мэра и Немерюка. При этом ни она, ни Крапивин официально не трудоустроены, поэтому официально не ответственны», — цитирует «Медуза» одного из близких к мэрии источников.

Внутренний контур штаба — департамент территориальных органов власти вместе с его председателем Евгением Стружаком и его заместительницей Юлией Марьясовой, отмечает издание.

Марьясова работает в мэрии с конца 2018 года, после того как покинула Тульскую область. Марьясова работала в московской «Единой России» и мэрии Москвы ещё при Юрии Лужкове. В 2011 году Тульскую область возглавил близкий к бывшему столичному градоначальнику депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Груздев, который предложил Марьясовой работу у себя в регионе. После отставки Груздева в 2015 году Марьясова стала депутатом Тульской областной Думы, а в 2018-м вернулась в Москву.

«Она и во время работы в Туле занималась кампаниями в Москве — и на выборах Мосгордумы — 2014, и на выборах Госдумы 2016 года», — объясняет логику назначения Марьясовой собеседник «Медузы», близкий к мэрии.

Стоит отметить, что в период работы Марьясовой в Тульской области в регионе была практически полностью зачищена политическая поляна, что не лучшим образом сказалось на внутреннем климате и нарушило политический баланс.

В 2013 году Марьясова, которую называли «серым кардиналом» тульской политики, оказалась в эпицентре серьёзного скандала — она публично оскорбила 76-летнюю жительницу Узловой Галину Германенко, назвав ее «подзаборной бабкой». Скандал замять не удалось, через несколько месяцев после случившегося Груздев отправил Марьясову в отставку и она ушла в облдуму, где возглавила фракцию «Единой России».