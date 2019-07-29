«Гринпис»: Более 3 млн гектаров леса в России охвачено огнём

Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин рассказал, что лесные пожары в России уже трудно остановить, а смог может дойти до Москвы.



«Сейчас складывается катастрофическая ситуация с лесными пожарами. Этот год — один из самых плохих в истории наблюдений. Сейчас пройденная огнём площадь лесных пожаров составляет более 11 млн га, и, что самое неприятное, сейчас пожары действуют на площади более 3 млн га. Каждый день она увеличивается на сотни тысяч гектаров. Это очень много», — поделился он в интервью «Агентству социальной информации».

Он добавил, что более 1 млн га охвачено огнём в Якутии, в Красноярском крае площадь пожаров перевалила за 1 млн га, в Иркутской области пожары распространились на 800 тыс. га. Это площади именно действующих лесных пожаров, уточнил эксперт.

«Как правило, дым уносило на восток или на север, но в последнее время мы наблюдаем необычный смог в западном направлении. В зоне плотного задымления оказались многие территории, региональные центры: Омск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Челябинск. Сегодня дым перевалил за уральский хребет. И сейчас не только уральские города, но и часть Поволжья оказалась в задымлении. Даже москвичи смогут почувствовать смог уже в течение ближайших дней», — пояснил Куксин.

По его словам, пожары начались в так называемых «зонах контроля», и их никто не тушил. 90% площадей этих пожаров — пожары необслуживаемые, на которые не выделяются люди и техника. Региональные власти решили их не тушить, поскольку предполагаемый ущерб должен был быть меньше, чем затраты на тушение.

«Но это было ошибочное решение. Отчасти зоны контроля, где можно принимать такие решения, были выделены неправильно и неразумно. Они слишком большие, и в них удивительным образом попали населённые пункты и объекты инфраструктуры. Это освоенные территории, люди там рубят лес, производятся остатки и, если там начинается пожар, государство имеет право его не тушить. Собственно, с таких пожаров всё и началось», — отметил эксперт

Что касается смога, то, по мнению эколога, в регионах рядом с пожарами приходится совсем трудно. Куксин предлагает честно оценивать задымление в городах и там, где возможно, снижать другие выбросы, чтобы минимизировать вредное воздействие на людей.

«Совершенно точно надо направлять дополнительные силы на борьбу с этими пожарами. Потому что сейчас складываются очень опасные условия: могут гореть населённые пункты, погибнуть пожарные, которые работают в очень опасных условиях. Однако любые силы, которые мы направим в эти регионы, не справятся с задымлением. Они могут спасти людей, но не защитят нас от дыма», — заключил он.

«Гринпис России» призывает властей пересмотреть зоны контроля, чтобы у нас в стране не было пожаров, которые не тушат. С этим требованием организация обратилась к Государственному совету РФ. Это требование прописано в новой петиции, её может подписать каждый.