Счётная палата: Эффективную пенсионную систему в России создать не удалось

Создать в России эффективную пенсионную систему не удалось – такой вывод сделала аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.



По её словам, отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров не привела к сокращению дефицита бюджета Пенсионного фонда. Причиной этого стало сокращение численности работающих пенсионеров после отмены индексации, пишет «РБК».

По данным Росстата, если на 1 января 2016 года их насчитывалось 15,26 млн, то уже через год стало на треть меньше — всего 9,88 млн.

Аудитор также считает, что применяемая с 2015 года формула расчёта страховой пенсии, при которой её размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше. А Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы так и не смогла заметно улучшить положение неработающих пенсионеров.

3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и пакет поправок, защищающих права граждан предпенсионного возраста.