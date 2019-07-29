В Туле назначили дату празднования Дня города

В 2019 году День города в Туле отметят 7 сентября.



Соответствующее постановление об установлении празднования Дня города подписал мэр Тулы Юрий Цкипури.

На прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднику, где обсудили формат торжественных мероприятий, места проведения и другие организационные вопросы.

Туляки могут отправить свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий в честь 873-летия Тулы до 23 августа 2019 года по адресу: kultura@cityadm.tula.ru.

Ранее День города в Туле отмечался ежегодно во вторую субботу сентября. Согласно поправкам в Устав города от 24 июля 2019 года, дату празднования будет устанавливать глава муниципалитета.

В этом году получится, что День города состоится в первую субботу сентября. А на следующий день после празднования — 8 сентября — пройдут выборы депутатов в областную Думу и депутатские собрания муниципалитетов.