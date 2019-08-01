Экологи беспокоятся о застройке заповедников в рамках закона об экотуризме

Минприроды разработало проект поправок в закон об особо охраняемых природных территориях и в закон о туристической деятельности, дав определение понятию «экологический туризм».



Согласно документам, на специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, допускается деятельность, направленная на ведение эколого-просветительской работы, сообщает ТАСС.

В добавление к новому законопроекту правительство планирует разработать перечни объектов инфраструктуры, которые необходимы для экотуризма, в том числе на территории государственных природных заповедников. По мнению экологов, заповедники должны сохранять уникальную природу и никакой инфраструктуры там быть не должно.