В ПФР рассказали, когда разморозят накопительную часть пенсии

Пенсионный фонд России сообщил, что накопительная часть пенсии будет разморожена не раньше 2022 года.



В 2018 году глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что с 2014 года заморозка этой части пенсии помогла бюджету сэкономить 2 трлн рублей, таким образом, от заморозки выигрывает государство.

Накопительная часть пенсии была заморожена с 2014 года, с тех пор заморозка каждый год пролонгируется. Это означает, что деньги не передаются в управление негосударственным пенсионным фондам, а поступают на счета граждан в солидарно-распределительной системе для формирования страховой пенсии.

Профсоюзы полагают, что обязательный накопительный компонент несёт большие риски, и возникают серьёзные предпосылки, что застрахованный человек просто не получит своих денег.