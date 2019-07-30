Тульские МФЦ подрабатывают на посредничестве в выдаче виз

Тульские многофункциональные центры выступают в качестве посредника коммерческой фирмы при оформлении туристических виз.



«Не так давно тульские СМИ информировали земляков о том, что желающие могут оформить туристическую визу в семь стран шенгена через МФЦ. Попробуем это сделать!

Звоню на „горячую“ линию МФЦ по тел. 8 (800) 450-00-71, прошу соединить со специалистом. Заявку записывают, через короткое время мне с телефона 24-51-04 перезванивает женщина, представившаяся сотрудницей государственного бюджетного учреждения „Многофункциональный центр по Центральному округу Тулы“. В разговоре выясняется интересный факт: МФЦ выступает в качестве обычного посредника: собранные гражданами документы они передают... опять же посреднику – тульскому филиалу компании „Виза- ...“. Те везут их в столицу, в консульский отдел той страны, куда клиент запрашивает визу.

Цена вопроса – 11 тысяч 500 рублей (туристическая виза), 13 тысяч рублей – при наличии приглашения. Со страховкой – дороже. К фирме „Виза- ...“ нет вопросов, клиенты её услугами вполне довольны, судя по отзывам в интернете. Дороговато, но если есть предложение – имеется и спрос. Кстати, если кому интересно: при самостоятельном оформлении визы через аккредитованный визовый центр в Москве всё обойдётся вполовину (!) дешевле.

Вопрос есть к МФЦ „Мои документы“: насколько соответствует законодательству РФ такое взаимодействие госорганов и коммерческих структур?

Как законопослушный гражданин хочу получить ответ, например, от тульского УФАС…

P.S. Если кому интересно, посчитала, во что обойдётся самостоятельный сбор и оформление документов на получение шенгенской визы в Москве, в аккредитованной сервисно-визовой службе Италии.

— подготовка пакета документов и запись для личной подачи – 150 рэ за ксерокопии некоторых документов;

— запись через интернет на подачу документов в визовую службу – бесплатно через сайт;

— 35 евро – консульский сбор, по курсу в рублях – 2460 рэ.

— 29,5 евро – сервисный сбор, по курсу в рублях 2080 рэ.

— доставка готового паспорта до порога дома – 600 руб.;

— дорога до Москвы и обратно в Тулу (бла-бла-кар – 700 руб.)

— 100 рэ – метро

Попить-поесть — с собой.

Итого – 6090 рублей.

На троих — 18270 рублей», — написала тулячка в блоге.

В тульском ГБУ «МФЦ» прокомментировали ситуацию с оформлением виз для выезда за рубеж.

«Государственное бюджетное учреждение Тульской области „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг“ (далее – Учреждение) в силу своей организационно-правовой формы отнесено к разряду некоммерческих организаций.

Основные положения, регламентирующие деятельность некоммерческих организаций, закреплены в Федеральном законе от 12.01.1996 №7-ФЗ „О некоммерческих организациях“ (далее – Федеральный закон №7-ФЗ).

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона №7-ФЗ, некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.

Визовые услуги, предоставляемые в Учреждении, отнесены к дополнительным услугам, предоставление которых осуществляется в рамках приносящей доход деятельности, организованной в учреждении.

Осуществление приносящей доход деятельности в Учреждении закреплено положением об организации приносящей доход деятельности государственного бюджетного учреждения Тульской области „Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг“, утвержденных приказом министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и Уставом Учреждения.

Привлечение организаций – потенциальных партнеров Учреждения осуществляется на основании публичных процедур. Посылом для предоставления в Учреждении визовых услуг являлось публичное коммерческое предложение ООО „ВИЗА ТРЭВЕЛ ГРУПП“. Предоставление визовых услуг направлено на расширение сервиса и доступности данных услуг для граждан.

Основное кредо в работе Учреждения – стремление быть надежным спутником гражданина на протяжении всей жизни и в любой жизненной ситуации. Необходимо отметить, что дополнительные услуги в Учреждении предоставляются без снижения объема и качества основной деятельности Учреждения. Учреждение не заменяет дополнительными услугами бесплатные услуги, предоставляемые на основе государственного задания», — говорится в ответе.