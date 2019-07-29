Смотреть же за забор не возбраняется

В Белоусовском парке Тулы обносят сплошным забором территорию конюшни и цветочного палисадника.



«На прошлой неделе работники начали менять деревянный забор, отделяющий теплицу и конюшню. Тот самый красивый деревянный забор. Теперь вместо него будет сплошной зелёный металлический. Закрывают и теплицу с цветами и конюшню.

Моя переписка с тульскими парками показала их полную неспособность вести хоть какой-то диалог. Рабочие сказали мне, что предлагали другие варианты (с рабицей как минимум), но дирекция решила ставить этот...», — приводит сообщение своей подписчицы туляк Даниил Бессонов.



