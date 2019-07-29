Рабочая группа Новомосковска рассказала о нарушениях в ходе мусорной реформы в Тульской области (видео)

Председатель новомосковской рабочей группы по контролю за ходом мусорной реформы Наталья Яцкина и её коллеги рассказали о нарушениях, обнаруженных за полгода общественного контроля.



Местная администрация не содействует рабочей группе, не предоставляет помещение и хочет её расформировать. Но новомосковцы продолжают работать и ждут встречи с профильными министрами.

«Договора не заключались, норматив не рассчитывался, контейнерные площадки не готовы, тарифы не обоснованы, городская служба вывоза мусора разрушена. Счётная палата Российской Федерации признала, что мусорная реформа в Тульской области провалилась», — резюмирует Яцкина.