Замначальника тульского УФСБ пошёл на повышение

Заместитель начальника управления ФСБ России по Тульской области полковник Андрей Курдуков возглавил УФСБ по Амурской области.



Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Курдуков родился в 1973 году в Новосибирской области. С 1995 года по 2019 год проходил службу на различных должностях в Дальневосточном и Центральном федеральных округах России. В последние годы работал заместителем главы тульского УФСБ Алексея Зиновьева.

По информации СМИ, прежний руководитель ФСБ по Приамурью Денис Симонов будет переведён на аналогичную должность в Приморский край.