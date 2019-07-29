Алексинские активисты нашли в черте города свалку пластиковых отходов высотой с человеческий рост (видео)

Активисты Алексина обнаружили огромную свалку промышленных отходов в черте города в 300 метрах от жилых домов и в 50 метрах от садоводческого товарищества.



Промышленные отходы размещены на земельном участке с кадастровым номером 71:24:040109:15 с видом разрешённого использования «для размещения производственных и административных зданий, строений». Рядом находится небольшой лес.

Огромная гора мусора превышает человеческий рост. Более 90% отходов — полиэтилен и пластик, который имеет срок разложения от 400 до 1000 лет. А если вдруг свалка загорится — весь микрорайон накроет дымом и смрадом.

«Никаких защитных мероприятий нет, дождевая и талая вода, проходя через толщу мусора попадает в водоносные горизонты. Пересыпка слоёв грунтом не производится, поэтому в случае возгорания ядовитый дым моментально накроет город. Все эти отходы выдаются за шлам. Хотя есть чёткое определение шлама — осадок в виде мелких частиц, образующийся при отстаивании или фильтрации жидкости. Очевидно, что размещаемые отходы не являются шламом», — рассказывают активисты.

Местная администрация сдала этот земельный участок в 2013 году в долгосрочную аренду на 20 лет Алексинской картонной фабрике. Есть информация, что здесь планируют разместить мусоросжигательный завод.

«Это недопустимо. Так как в процессе сгорания отходов образуются диоксины, которые приводят к росту онкологических заболеваний», — подчёркивают активисты.

По словам представителя «Гринпис» Александра Иванникова, технология мусоросжигания — крайне дорогая и опасная.

«При сжигании отходов в воздух попадает около 250 вредных веществ. Даже малая доза диоксина может спровоцировать риск возникновения онкологии не только у работников МСЗ, но и у жителей окрестностей», — пояснил Иванников.

В Алексине же на земельном участке в непосредственной близости от жилых домов размещаются отходы пластика, которые под воздействием солнца и дождей отравляют атмосферу и грунтовые воды.

«Администрация Павла Фёдорова в упор эту проблему не замечает и потворствует данному размещению отходов», — отмечают алексинцы.

Активисты требуют прекратить складирование отходов и привести участок в надлежащее состояние, а все отходы вывезти на специализированный полигон.