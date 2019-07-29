В Туле возбуждено 16 уголовных дел о мошенничестве с землями Ленинского района

Следственная часть тульского УМВД возбудила 16 уголовных дел по фактам земельного мошенничества в крупном и особо крупном размере.



При проведении оперативных мероприятий было установлено, что в 2014 году 34-летний обвиняемый представил в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области поддельные документы для регистрации права собственности на земельные участки в Ленинском районе. Все земельные участки оформлялись различными главами администраций сельских советов.

На основании этих документов путём обмана было зарегистрировано право собственности на участки, принадлежащие министерству имущественных и земельных отношений Тульской области. Ущерб превышает 14 млн рублей, сообщили в УМВД.

Напомним, зимой 2018 года были осуждены бывший начальник отдела муниципального архива Ленинского района Анна Цаплина и её знакомый Дмитрий Кирдеев, которые с 2010 года по 2015 год незаконно оформили на подставных лиц право собственности на 75 земельных участков, ущерб от их действий составил 68,8 млн рублей. Суд назначил Цаплиной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Кирдееву — 5 лет 5 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками в Ленинском районе на сумму свыше 5 млн рублей. В период с ноября 2012 по август 2015 года риэлтор и трое его знакомых незаконно приобрели право собственности на пять земельных участков, которые затем продали физическим лицам.

До 2009 года Ленинским районом руководил Михаил Иванцов (ныне — депутат облдумы и владелец 122 земельных участков), с 2009 по 2013 — Валерий Фёдоров, в 2013 году — Антон Агеев (сейчас — министр внутренней политики Тульской области).