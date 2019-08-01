Полиция сможет запрашивать данные геолокации детей без разрешения суда

Полиции дали право запрашивать данные геолокации ребёнка без разрешения суда.



При этом для поиска ребёнка нужно обязательное согласие родителей или опекунов. Также полицейские должны уведомить суд о начале поисковых работ.

Сейчас сотруднику полиции, чтобы получить данные о местонахождении абонента, нужно обратиться сначала к своему руководству, которое должно одобрить этот запрос, после этого письмо направляется в бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), а БСТМ уже обращается к сотовому оператору.