Тульскую «Линию» заложили питерской фирме

Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия».



Нынешний владелец ритейлера — корпорация «Гринн» — готов уступить этот бизнес и все свои объекты коммерческой недвижимости общей площадью 1,2 млн кв. м, поскольку не смог договориться с кредиторами о реструктуризации долгов, пишет «Коммерсантъ».

На одном из ближайших собраний акционеров у корпорации «Гринн» может быть изменена структура управления компанией. Основатель «Гринн» Николай Грешилов уступит единоличное управление совету директоров под контролем нового мажоритарного акционера — петербургского холдинга «Адамант». Это станет итогом сделки по фактической продаже «Гринн» через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд рублей, отмечает издание.

В «Гринн» сделку не комментируют, но подтверждают, что «перераспределение кредитной нагрузки происходит благодаря привлечению инвестиций от сторонних компаний». В Сбербанке отказались от комментариев, в Россельхозбанке и банке «Россия» не смогли подготовить оперативный ответ.

В базе «СПАРК-Интерфакса» уже появилась информация, что близкие к «Адаманту» юрлица вошли в состав учредителей ряда структур «Гринн» или же взяли в залог доли Николая Грешилова и его супруги Ольги. Так, в зарегистрированном в Туле ООО «Гипермаркет линия» 99,9%, принадлежащие корпорации «Гринн», бессрочно заложены в пользу зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Стратегия», контролируемого родственниками одного из совладельцев «Адаманта» Владимира Голубева. Кроме того, «Стратегии» перешли в залог доли в головной корпорации «Гринн».

Корпорация «Гринн» владеет одной из крупных в Черноземье розничной сетью «Линия» (27 гипермаркетов формата cash & carry в десяти областях центральной части России), а также 1,2 млн кв. м торговой недвижимости. Зимой СМИ писали, что деятельность корпорации «Гринн» убыточна и она может обанкротиться, чтобы не возвращать кредиты. Позднее Арбитражный суд Брянской области наложил арест на недвижимость корпорации «Гринн» из-за неисполнения обязательств по возврату кредитных денег.

В 2013 году в Туле осудили бывшего губернатора Вячеслава Дудку за получение через посредника Виктора Волкова взятки от основателя корпорации «Гринн» Николая Грешилова за выделение земли под строительство супермаркета на Калужском шоссе. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей. Дудка освободился условно-досрочно летом 2018 года.