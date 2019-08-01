Минздрав назвал три самые опасные инфекции в России

Специалисты Минздрава выделили три инфекционных заболевания, представляющих наибольшую угрозу для здоровья взрослых россиян.



Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идёт о гепатите, кори и ВИЧ.

Именно гепатит в России назван одной из первых проблем. О кори было сказано, что это заболевание вакциноуправляемое и его можно предупредить. Тем не менее специалисты отмечают распространение кори. При этом ВИЧ специалист Минздрава назвала нерешённой, но решаемой проблемой.