В России назвали самые неспящие города

Сервис Uber Russia составил рейтинг из 16 российских городов-миллионников, посчитав ночных поездок в такси за июнь. Учитывалось время с 00:00 до 06:00 мск.



В первую пятёрку неспящих городов вошли Екатеринбург, Москва, Пермь, Челябинск и Санкт-Петербург.

Лидерство Екатеринбурга связали с недавним ночным фестивалем Ural Music Night, который проходил 28 июня. Успех Челябинска объяснить не смогли.

При этом отмечается, что в обоих городах Урала в рейтинге ночные поездки длиннее дневных почти на четверть. Возможно, многие жители уезжают после работы в свои загородные дома или живут в городах-спутниках.