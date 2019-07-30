Тульский избирком «завернул» подписи единоросса-самовыдвиженца

Тульский избирком признал недействительными подписи, собранные кандидатом в депутаты Тульской городской Думы 6-го созыва Дмитрия Голомысова.



Голомысов пошёл на выборы как самовыдвиженец по округу в посёлке Косая Гора, при этом он является общественным советником действующего главы администрации Тулы Евгения Авилова (который сам выдвинулся в депутаты), состоит в партии «Единая Россия» и, по его словам, не стыдится этого, несмотря на все проведённые партией непопулярные реформы.

Однако заседание рабочей группы по проверке подписных листов вызвало у Голомысова шок и недоумения.

«18 подписей были признаны недействительными (невозможно установить факт саморучного заполнения даты и подписи). Вы испытывали чувство, когда вы знаете на все 100% правду, а вам говорят, что это ложь? Неприятное чувство», — написал он в своём твиттере.

Сам кандидат в депутаты утверждал, что уверен в собранных подписях на 200%.

Ранее Голомысов уже являлся депутатом (и заместителем председателя) 3-го и 4-го созывов Тулгордумы и даже возглавлял фракцию «Единой России».

Он объяснил, что не пошёл на выбора от партии, так как та предпочла другого кандидата — бывшую велосипедистку Ольгу Слюсареву.

«Каждый волен идти своей дорогой. Партия решила, что для выборов лучше О. Слюсарева. Ну, а жители нашего избирательного округа сами определят, кто им нужен», — поделился политик.