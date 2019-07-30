В Фонде обязательного медицинского страхования назвали максимальные сроки ожидания приёма врача.



В программе госгарантий оказания медпомощи чётко прописано, что приёма участкового врача-терапевта, педиатра, врача общей практики можно ждать не более 24 часов, узких специалистов — не более 14 дней.

В течение 30 дней можно ждать только плановую госпитализацию, и то, если речь не идёт об онкологии (в этом случае тоже максимум 14 дней).

Максимальное ожидание таких исследований как КТ, МРТ — тоже 30 дней, а при онкологии — не более 14. Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут с момента вызова.

Если в поликлинике сказали, что надо ждать дольше, медучреждение нарушает права человека на доступную медпомощь. Пациенту нужно позвонить в страховую компанию, выдавшую ему полис ОМС, тогда страховой представитель организует попадание человека к узкому специалисту в течение 14 календарных дней.