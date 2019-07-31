В Алексине активистов и журналистов задержали во время визита на незаконный полигон

В Алексине сотрудники службы безопасности бумажно-картонной фабрики задержали четверых общественных активистов и журналистов тульского телеканала во время сьемок незаконного складирования отходов.



Ранее мы писали, что промышленные отходы размещены на земельном участке с кадастровым номером 71:24:040109:15 с видом разрешённого использования «для размещения производственных и административных зданий, строений» в черте города — в 300 метрах от жилых домов и в 50 метрах от садоводческого товарищества.

Никаких защитных мероприятий нет, дождевая и талая вода, проходя через толщу мусора попадает в водоносные горизонты. Пересыпка слоёв грунтом не производится, поэтому в случае возгорания ядовитый дым моментально накроет город. Все эти отходы выдаются за шлам.

Утром 31 июля зарегистрированный кандидатом в депутаты облдумы активист Алексей Носов, а также баллотирующиеся в мундепы Дмитрий Московко, Татьяна Стогова и Евгения Чекмазова приехали на площадку Алексинской бумажно-картонной фабрики вместе со съемочной группой.

Они собирались снять сюжет о том, что фабрика с нарушениями складирует отходы полиэтилена.

Через некоторое время на место прибыли росгвардейцы и сотрудники охраны фабрики.

При этом въезд и выезд площадки перекрыли трактором и микроавтобусом. Затем приехали полицейские и потребовали у присутствующих последовать в отдел для объяснений.

По словам Носова, правоохранители прибыли по жалобе директора АБКФ Сергея Гомзякова на незаконное проникновение на частную территорию.

«Захоронение полиэтилена находится в черте города, поэтому если начнется пожар, мы все здесь задохнемся. Президент озвучивал с экрана телевизора, что все такие свалки должны быть закрытыми. Поэтому мы хотели выразить свою обеспокоенность происходящим», — объяснил Носов.

По его словам, участок, где расположена свалка, не огорожен и находится под открытым небом, знаков о том, что это частная собственность, там нет и охрана отсутствует. Активисты намерены писать встречную жалобу на действия сотрудников фабрики.

Около 16:00 мск задержанных отпустили без протоколов. У них приняли заявления об удержании их сотрудниками службы безопасности фабрики, а также о воспрепятствовании журналистской и общественной деятельности.









