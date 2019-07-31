В тульском «Арсенале» играет непризнанный сын Шойгу?

СМИ обнаружили внебрачную связь министра обороны Сергея Шойгу со стюардессой Еленой Шебуновой.



Утверждается, что после романа с Шойгу она внезапно стала миллиардершей и на контрактах с МЧС и Минобороны заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом Ротенбергов.

Еще в 2006 году таблоид «Экспресс-газета» опубликовал материал, не получивший тогда большого резонанса, под заголовком «Внебрачный сын Шойгу. 6-летний Даниил был зачат в самолете МЧС».

В статье речь шла о Елене Шебуновой. В 1999 году (тогда ей было 26) она устроилась на работу в ГУП «Пищевик», подведомственный МЧС. «Пищевик» входит в авиаотряд министерства.

Сын Данила Сергеевич родился у Елены Шебуновой 6 марта 2001 года. В официальной биографии министра этого эпизода нет, он признает лишь детей от своей жены Ирины, с которой живет в браке со студенческих лет и имеет двух дочерей, одна из которых — Ксения — в 18 лет купила два участка на Рублевке, стоимостью около $9 млн.

Отношения Елены Шебуновой и Сергея Шойгу подтверждают два источника The Insider в структурах, близких к МЧС. По их данным, их любовная связь продолжалась до 2017 года.

18 лет Даниле исполнилось этой весной, а сведений об имуществе несовершеннолетнего в декларациях министра обороны за прошлые годы не содержится. В случае, если бы Шойгу официально стал отцом, квартира ребенка должна была бы декларироваться как собственность члена семьи Шойгу: Данила Шебунов, согласно имеющейся у The Insider выписке из Россреестра, владеет недвижимостью в Зеленограде. Жилье досталось ему в наследство от бабушки, Галины Шебуновой.

Страница в соцсети у Данилы скрыта, но The Insider нашел его юношеские фото в аккаунтах других пользователей. Бросается в глаза некоторое внешнее сходство Данилы и Сергея Шойгу.

В прошлом году он выпустился из спортшколы ЦСКА. Данила играет в футбол на позиции нападающего. Теперь же он заявлен в качестве игрока молодежного состава тульского «Арсенала» — команды российской премьер-лиги. Спонсорами клуба являются оборонные предприятия.

Учился юноша в частной школе «Президент» в Жуковке и успел попробовать себя в роли режиссера фильма «Оружие власти» на фестивале «невзрослого кино». В той же школе сейчас учится и 11-летняя дочь Шебуновой Даша, выяснил The Insider. Внешне она также похожа на министра обороны Сергея Шойгу.

После рождения первого ребенка (с начала романа), Данилы, дела Елены Шебуновой пошли в гору. Это можно понять хотя бы посмотрев на то, какие автомобили она покупает. Если до появления Данилы она ездила на ВАЗ 21083 и старенькой Honda, то почти сразу после купила Mercedes-Benz и золотистый Lexus RX 330. Потом были BMW i3, Toyota Land Cruiser и другие авто. Последнее приобретение — Mercedes-Benz GLS 350D 4МАТIС (рыночная цена около 6 млн рублей). Судя по обнаруженным The Insider штрафам, любовница министра часто нарушает ПДД на Кутузовском проспекте по пути к своей квартире на улице Академика Павлова. Интересное совпадение — эта квартира площадью 181 м² досталась Шебуновой от Андрея Чижика, совладельца АО «Специализированный Застройщик МКСМ», а эта компания является подрядчиком МЧС.

Главным приобретением Шебуновой стало гигантское поместье в элитном поселке Жуковка стоимостью 1,5 млрд рублей, по соседству с олигархами Ротенбергами. На участке земли, покрытом лесами, располагается несколько домов — особняк хозяйки, дом для прислуги и гараж со множеством автомобилей. Туда удобно добираться от квартиры Шебуновой у Рублевского шоссе.

Земельный участок ей достался в собственность от Михаила Кочеткова, одного из крупных подрядчиков Министерства обороны России. Кочетков владеет ООО «Холдинг ОСК Групп», получающей подряды от Главного военно-строительного управление № 4 Минобороны. Всего же эта фирма и две другие, тоже контролируемые Кочетковым, успели освоить более полумиллиарда бюджетных рублей. Рыночная стоимость одного только участка, по оценке «Открытых Медиа», должна быть не менее 600 млн рублей. Вместе с домом и всей инфраструктурой рыночная стоимость этих владений должна превышать миллиард рублей. Кроме того, Шебунова стала владелицей дорогого ресторана.

Свои миллиарды Шебунова заработала на сделках со структурами Шойгу. Так, например, ее компания освоила 3 млрд рублей на строительстве военных городков. В 2014 году Шебунова стала совладельцем петербургского ООО «Спецстройконструкция». В том же году предприятие взяло в лизинг у ЗАО «Спецстрой-Лизинг» производственные линии для изготовления легких стальных конструкций. («Спецстрой-Лизинг» — дочернее предприятие ФГУП «ГВСУ № 14», подведомственного Минобороны). После этого фирма Шебуновой стала поставлять тому же военному ведомству (но уже через другой ФГУП — «ГВСУ № 12») отделочные материалы для строительства военных городков. Выступив тем самым лишь «прокладкой» между двумя военными предприятиями.

Как выяснилось в результате процесса в Арбитражном суде, по лизингу компания со структурами Минобороны при этом даже не расплатилась. Но к тому времени Шебунова уже успела выйти из числа учредителей ООО. Сейчас 100% фирмы, которая перестала платить за аренду офиса, записаны на некого Шерзода Мелиева. Человек с таким именем работает в Петербурге таксистом.

Госконтракты получают и другие аффилированные с Шебуновой компании, пишет The Insider.

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