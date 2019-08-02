Экс-глава Тульской федерации лыжных гонок осужден за присвоение бюджетных денег

В Туле за присвоение бюджетных денег осужден бывший президент областной федерации лыжных гонок.



Суд признал его виновным в совершении 2-х эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Суд установил, что в мае 2016 года он предоставил документы с ложной суммой, якобы израсходованной на проживание и питание спортсменов и тренеров, и получил в филиале «Аресбанка» 40 тысяч рублей, которые присвоил.

В декабре 2016 года он также присвоил 77 тысяч рублей, предназначенные на проживание и питание спортсменов и тренеров.

По совокупности преступлений суд назначил экс-президенту федерации наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.