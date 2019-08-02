Куркинцам, жалующимся на нехватку узких специалистов в райбольнице, пообещали двух терапевтов и педиатра

Старосты Куркинского района жалуются губернатору Тульской области на нехватку квалифицированных медицинских кадров в районной больнице.



В частности, в медицинском учреждении не хватает врачей узкой специализации.

По словам замминистра здравоохранения Татьяны Сёминой, до конца года в больницу придут только два терапевта, а в следующем году — педиатр. Сейчас они завершают обучение по целевому направлению.

Что касается других врачей, куркинцам предлагают ждать приезда мобильных комплексов, которые проводят осмотры и детей, и взрослых. Ближайший такой выезд состоится 5 августа.

Глава региона Алексей Дюмин поручил Татьяне Семиной увеличить количество выездов бригад и заранее предупреждать старост населённых пунктов о дате и времени приезда специалистов.