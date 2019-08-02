Тульский губернатор снизошёл до пчёл

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, наконец, публично отреагировал на массовую гибель пчёл в нескольких районах региона.



По словам губернатора, в областное правительство поступило более ста обращений от пчеловодов.

Все случаи гибели пчел зафиксированы комитетом ветеринарии, составлены подтверждающие акты. Управление Роспотребнадзора проводит проверки по соблюдению правил применения пестицидов сельскохозяйственными предприятиями. Некоторые из них уже привлечены к административной ответственности.

Пчеловодам до конца года обещают оказать финансовую поддержку за счёт средств областного бюджета. Также планируется принять региональный закон о пчеловодстве и финансово поддерживать отрасль на постоянной основе.

Также Дюмин отметил необходимость усиления мер ответственности за нарушения правил применения пестицидов и ядохимикатов и обратился к прокуратуре Тульской области с просьбой держать ситуацию на особом контроле.