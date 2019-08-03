В Тульской области после апелляций осужденным в 4,5 раза чаще снижали наказание, чем усиляли

Прокуратура Тульской области проанализировала практику апелляционного обжалования судебных решений по уголовным делам в первом полугодии 2019 года.



За полгода судами апелляционной инстанции с участием прокуроров проверена законность и обоснованность постановленных приговоров по 545 уголовным делам в отношении 647 лиц, а также 1234 судебных постановлений, вынесенных на досудебной стадии и в порядке исполнения приговора в отношении 1251 лица.

Государственными обвинителями и прокурорами внесены апелляционные представления об отмене и изменении судебных постановлений в отношении 246 лиц. В отношении 174 лиц апелляционные представления удовлетворены, из них отменены и изменены приговоры и иные итоговые судебные решения в отношении 140 лиц, постановления на промежуточные решения в отношении 34 лиц.

Государственные обвинители добились отмены в апелляционном порядке 2 оправдательных приговоров в отношении 2 лиц, постановленные судом с участием коллегии присяжных заседателей.

В отношении 124 лиц по доводам апелляционных представлений приговоры изменены, в том числе в отношении 4 лиц с изменением квалификации, в отношении 62 лиц со снижением наказания, с назначением более строгого наказания в отношении 14 лиц.