СМИ: Три десятка тульских полицейских заставили разгонять протестующих в Москве 27 июля без премий и отгулов

Принявшие участие в разгоне акции 27 июля силовики из регионов и Подмосковья остались без премий.



По требованию руководства многим пришлось работать в свой выходной день, но за это им не выплатят деньги и не дадут отгулов, рассказал Znak.com администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, принимающий жалобы от сотрудников полиции.

По его данным, в Москву в день протестов перебросили 400 полицейских из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Из Тульской области рекрутировали 30 сотрудников УМВД.

«Те же, кто по распоряжению приехал в Москву из регионов или административных округов столицы, такого приказа не видели. Им просто сказали выйти на работу, „ты же присягу дал?“ и все. А если нет приказа, то рассчитывать на отгул или компенсацию за работу в субботу не приходится. Это вызывает недовольство у полицейских, о чем они мне пишут в личных сообщениях», — рассказал Воронцов.

Акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму планировалась возле мэрии Москвы на Тверской улице 27 июля. К зданию заранее стянули полицию, которую стала задерживать людей еще на подступах. В итоге число задержанных оказалось рекордным.

За различные нарушения задержали 1074 человека, подсчитали в МВД Москвы. В «ОВД-Инфо» сообщали о 1373 задержанных. Сотрудники правоохранительных органов жёстко разгоняли протестующих. Более 70 участников митинга получили травмы.