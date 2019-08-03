Туляку дали срок за куст конопли

В Тульской области 47-летний житель Арсеньевского района осужден за незаконное приобретение, хранение и перевозку конопли.



В августе 2017 года, находясь на одном из полей в Серпуховском районе Московской области, мужчина сорвал дикорастущий куст конопли и привез домой, где хранил до изъятия в ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов 7 мая 2019 года.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.