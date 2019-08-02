Среди участников протестной акции 27 июля, которых осудят, есть туляки

Мосгорсуд арестовал 88 и оштрафовал более 330 человек за акцию 27 июля. Всего в городские суды после субботнего митинга поступили более 1000 материалов о нарушениях, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.



По её словам, административные аресты получили 88 человек, ещё более 330 человек оштрафованы.

В ближайшие рабочие дни суды рассмотрят оставшиеся материалы. Солопова пояснила, что это связано с тем, что нужно известить живущих в других регионах лиц, на которых составлены протоколы. Она добавила, что часть протоколов зарегистрированы на людей из Подмосковья, Тульской, Калужской, Самарской и других областей.

Напомним, ранее стало известно, что 27 июля в Москву были свезены отряды сотрудников полиции из других регионов. В частности, из Тульской области были доставлены 30 человекПресс-секретарь также уточнила, что Мосгорсуд получил 58 исков об отказах в регистрации на выборах в Мосгордуму. Два из них были удовлетворены. Ещё 35 заявителей получили отказ. По словам Солоповой, некоторые иски вернули заявителям из-за недостатков в оформлении. По еще трем суд прекратил производство, в том числе из-за отзыва заявления.

27 июля более 20 тысяч человек вышли в центр Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На акции были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», 1373 человека (полиция насчитала 1074 задержанных).

Накануне Следственный комитет задержал задержал пятерых участников несогласованной акции в центре Москвы и объявил о причастности к массовым беспорядкам более десяти человек. В пятницу Пресненский суд Москвы арестовал первых фигурантов дела о массовых беспорядках. Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Самариддин Раджабов были отправлены в СИЗО на два месяца.