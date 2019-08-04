На национальную оборону в Тульской области за первые шесть месяцев 2019 года потрачено 30,5 млн рублей, говорится в отчёте об исполнении регионального бюджета.



Всего на эти цели в текущем году заложено 74,4 млн рублей.

На мобилизационную и вневойсковую подготовку потрачено 8,6 млн рублей (на год заложено 17,8 млн) на мобилизационную подготовку экономики — 21,9 млн рублей (на год — 56,6 млн).

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено свыше 270,2 млн рублей (на год — 735,3 млн).

При этом на фундаментальные исследования и прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов не потрачено ни рубля при заложенных суммах в 8,5 млн и 1 млн рублей соответственно.

Общий объём доходов бюджета должен составить 79,8 млрд рублей, расходов — 84,5 млрд.