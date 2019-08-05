Какие профессии оказались самыми непопулярными в России

В России небольшим спросом пользуются учителя средней школы и бухгалтеры, а профессии продавцов и охранников не дефицитны, несмотря на большое количество вакансий.



ВНИИ труда проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата.

Низким оказался спрос на педагогов средней школы – 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров – 1,4% (1,1% — в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе.

В институте также рассказали, что на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, в среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.

Не относятся к дефицитным профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость: количество вакансий в этих сферах самое большое – на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

Не удовлетворен спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.