В России будут конфисковывать технику и орудия «чёрных лесорубов»

Конфискация техники, которая используется для незаконной рубки леса, должна распространяться не только на эти инструменты, но и на транспорт для перевозки нелегально вырубленных деревьев.



Об этом заявил заместитель председателя Центральной ревизионной комиссии ОНФ Владимир Гутенев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса.

«Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса – это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника, – изымались, то есть конфисковывались в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла», — сообщил Медведев.

Конфискация всей задействованной в незаконных рубках техники поможет тем или иным образом изменить ситуацию с «черными лесорубами», которые, заметая следы своей преступной деятельности или не вывозя малоценные части заготовленных деревьев, часто становятся виновниками лесных пожаров, отметил Гутенев. Это приводит к большому экономическому ущербу для нашей страны.

По его словам, предстоит проанализировать правоприменительную практику выполнения поручения.

«Ранее мы обращались с предложением ввести конфискацию техники «черных лесорубов» в Министерство внутренних дел и получили поддержку. Технику предлагалось изымать независимо от того, находится она в аренде или нет», – уточнил Гутенев.

Он считает, что надо обратить внимание не только на «черных лесорубов», но и на недобросовестных пользователей леса, которые, арендуя его, не выполняют условия обязательного лесовосстановления, а также при вырубках выходят за границы своих участков.

Ранее был принят закон о лесовосстановлении, который обязывает проводить обязательную фотофиксацию восстановления леса, увеличивает штрафы за нарушения и формирует реестр недобросовестных лесопользователей, которые не смогут заключать новые договора на аренду леса.