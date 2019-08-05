Леонид Рошаль призвал обязать семьи с детьми ставить на окна ограничители

Необходимо законодательно обязать уставливать ограничители на окнах квартир, в которых проживают малолетние дети, заявил известный доктор Леонид Рошаль.



По его словам, это надо сделать немедленно, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Рошаль обратился с этой инициативой к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщают СМИ.

«Сотни выпавших из окон детей в России. Смерть и инвалидность. Лоббирую не производителей, а детские жизни», – подчеркнул Рошаль.

Он отметил, что за последние четыре года внимание к этой проблеме привлекалось в средствах массовой информации неоднократно, но никаких законодательных инициатив не было.

«Нельзя ли все эти процедуры ускорить? Нельзя ли все это решить за пару месяцев?» – заявил Рошаль.