В Тульской области больше всего жителей, недовольных своей работой

Служба исследований компании HeadHunter опросила российских специалистов, чтобы выяснить, насколько они устали от своей профессиональной деятельности, думают ли о смене места работы ил сферы занятости в целом.



Опрос проходил среди около 8 тысяч работающих соискателей. Оказалось, что 66% из них планируют сменить место работы.

Больше всего удовлетворенных своей деятельностью на работе оказалось среди представителей научной и образовательной сферы (75%), меньше всего — среди начинающих специалистов и студентов (54%), а также среди административного персонала (59%).

В Тульской области больше всего соискателей, которым не нравится то, чем они занимаются (44%). Наибольшая доля удовлетворенных своей профессиональной деятельностью соискателей — во Владимирской области (81%).

Удовлетворенность местом работы складывалась из шести показателей: сфера деятельности компании, коллектив, условия труда, уровень заработной платы, возможность профессионального развития и перспективы карьерного роста.

Самую высокую оценку текущему рабочему месту дали соискатели из профобластей консультирования, а самую низкую – работники сферы гостеприимства и госслужащие.

Наиболее высоко свою зарплату оценили представители автомобильного бизнеса, профобластей добычи сырья, строительства, IT и бухгалтерии. Меньше остальных удовлетворены зарплатой работники сфер красоты и искусства, а также административный и рабочий персонал, начинающие специалисты и студенты.